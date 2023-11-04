Demokrat Parti’nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Murat Yörük oldu

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal partisinin Manisa il teşkilatı tarafından düzenlenen Şehzadeler Belediye Başkanlığı aday tanıtım törenine katıldı.

Törende, daha önce Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanlığı ve Manisaspor Başkanlığı yapan Murat Yörük Demokrat Parti’nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

Daha önce Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanlığı ve Manisaspor Başkanlığı yapan Murat Yörük, Demokrat Parti Şehzadeler Belediye Başkan adayı oldu.

Yörük’ün adaylığı Şehzadeler ilçesindeki tarihi Bedesten Salonu’nda DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın da katıldığı toplantı ile açıklandı.





