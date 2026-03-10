Demokrat senatörlerden Pentagon'a çağrı: İran'daki okul saldırısı için tarafsız soruşturma yapılsın

ABD'de Demokrat senatörler, ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokula düzenlediği saldırıyla ilgili ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) "net cevaplar" verilmesini ve "tarafsız" soruşturma yürütülmesini talep etti.

Demokrat Senatörler Mark Warner, Brian Schatz, Patty Murray, Jeanne Shaheen, Jack Reed ve Chris Coons tarafından yapılan ortak açıklamada, 28 Şubat'ta Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlenen saldırıya ilişkin haberlerin "dehşet verici" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bağımsız analizler, saldırının ABD güçleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini güçlü şekilde ortaya koyuyor. Eğer bu doğruysa, bu olay ABD'nin Orta Doğu'daki onlarca yıllık askeri faaliyetleri içinde sivillerin en fazla hayatını kaybettiği vakalardan biri olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Bu olayın ve benzerlerinin "tam ve tarafsız şekilde soruşturulması gerektiği" belirtilen açıklamada, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "bu trajedinin nasıl ve neden yaşandığı konusunda ABD halkına ve Kongre'ye net cevaplar vermesi" gerektiği vurgulandı.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu. İran Kızılayına göre saldırıda 165'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

The New York Times (NYT) gazetesinin, uydu görüntüleri ve teyitli videoların analizine dayandırdığı haberinde, İran Devrim Muhafızları Ordusunun kullandığı deniz üssüne düzenlenen hassas saldırılar sırasında yakındaki ilkokulun da ağır hasar gördüğü belirtmişti.

Buna göre, Mehr Haber Ajansının yayımladığı, NYT tarafından doğrulanan videoda, saldırı düzenlenen ilkokulun yanındaki deniz üssüne ABD yapımı "Tomahawk" seyir füzesinin isabet ettiği görülmüştü.