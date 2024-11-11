Demokratik bir ülke mücadelesi

Politika Servisi

Saray rejiminin CHP’li Esenyurt ve DEM Partili Batman, Halfeti, Mardin Belediyelerine atadığı kayyuma karşı tepkiler sürüyor. CHP’nin Esenyurt Belediyesi önünde başlattığı Demokrasi nöbetine birçok milletvekili ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen nöbete katıldı. Burada esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Gökçen, ‘Demokrasiyi hâkim kılana dek mücadele edeceğiz’ dedi.

EYLEMLER BÜYÜTÜLECEK

Edinilen bilgilere göre ise CHP’nin eylemselliklerini 17 Kasım’dan sonra “bir aşama daha büyüteceği” öğrenildi. Buna göre kayyum atanmasının hemen ardından 15 günlük acil eylem planı dâhilinde başlatılan nöbetin bu hafta içi toplanacak ilk MYK’de daha da genişletilmesi ele alınacak. Ayrıca belediyeye atanan kayyum sonrası tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Özer’in seçim döneminde vaat ettiği ve yarım kalan projeler için CHP’li belediyeler devreye girecek. Diğer belediyelerin destekleriyle öncelikli olarak yarım kalan işleri tamamlayacak.

Batman’da devam eden eylemlere ise polis müdahale etti. Yürüyüşün ardından yapılan açıklamalarda Tüm demokrasi güçleri ile tüm emekten insan haklarından yana güçlerle bir arada olup bu saldırıları hep birlikte savuşturacağız" denildi. Açıklamanın ardından ise polis kitleye gazla müdahale etti. Çok sayıda yurttaş gazdan etkilendi.

Urfa'nın Halfeti Belediyesi’nde ise direnişin 7’nci gününde belediye binası ablukaya alındı. Valiliğin yasak kararı üzerine polis asılan pankarta müdahale ederken yurttaşlar ‘Yasaları uygulamak istiyorsanız önce belediyenin ablukasını kaldırın’ yanıtını verdi. Polisin müdahalesine tepki gösteren DEM Parti Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar da “İrade gaspınıza ve müdahalenize karşı direneceğiz" diye konuştu.

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KAYYUM TÖRENDE YUHALANDI

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı nedeniyle Esenyurt'ta gerçekleştirilen anma töreninde belediyeye atanan kayyum Can Aksoy'a yurttaşlar tepki gösterdi. Aksoy'un isminin anons edilmesinin ardından anmaya gelenler yuhalamaya başladı. Alandan bir kişi de "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diye bağırdı. Bir yurttaş da Aksoy'a "Hangi yüzle geldin" diye tepki gösterdi.

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KAYYUM EYLEMLERİNDE 33 TUTUKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasına karşı yapılan eylemlerde 253 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlık 33 kişinin ise tutuklandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılana açıklamada "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan 33 kişinin tutuklandığı kaydedildi. 3'ü "konutu terk etmeme" olmak üzere 40 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığı belirtildi.