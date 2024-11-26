Demokratik bir ülkeyi inşa edeceğiz

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı tarafından Dersim ve Ovacık Belediyelerine kayyum atanmasına karşı başlayan eylemler sürüyor. Dersim’de Yeraltı Çarşısı’ndan belediye önüne dün yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşte konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Başkanı Cuma Erçe, “Darbe hukuku bu ülkede ilk yaşanan durum değil. Dün dağlarımıza, ırmaklarımıza, inanç merkezlerimize kayyum atayanlar belediyelerimize kayyum atanlardır. Halkın gerçek sorunlarını gizlemek için kayyum atıyorlar. Bu zulmün karşısında durmaya devam edeceğiz” dedi.

Bursa Demokrasi Güçleri tarafından yapılan eylemde de Dersim ve Ovacık halkı ile dayanışma vurgusu yapıldı. Yapılan açıklamada, “Tek adam iktidarı kayyum darbesiyle halka gözdağı vermek istiyor. Kayyum darbesine karşı ortak bir mücadele hattının oluşturulması, demokratik bir ülkenin inşası açısından elzemdir” ifadesi kullanıldı.

HALKI CEZALANDIRMAK İSTEDİLER

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 81 İl Başkanı ile beraber İstanbul’da bir araya geldi. İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulunan Özel, kayyum atama kararlarına tepki gösterdi. Özel şöyle konuştu: “Bir takım hesaplar yaparak CHP’nin milletle kurduğu ittifakın başarısını cezalandırmak istediler. Esenyurt’a kayyum atayanlar Mardin, Batman ve Halfeti’ye de kayyum atadılar. CHP içerisinde de karışıklık çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bugün burada 81 İl başkanımızla beraber birlikte mücadele ettiğimizi bir kez daha gösterdik.”

Toplantıya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu ifadelere yer verdi: "İktidar, kendi bildiği yoldan devam etmeyi seçmiştir. Hukuk ve demokrasi dışı yöntemlerle, baskı siyasetiyle milleti ayrıştırma yoludur. Sandıkta elde edemediği seçimi daha önce yaptığı gibi kayyumlarla gasp etmektir. Bu acizliğin net ifadesidir. Bizi engellemek adına CHP’yi alt etme adına, kayyum atamalara, uydurma davalara, dava içinde oyunlara başvurmuşlardır ve başvurmaya devam edecekler. Ülke öyle ağır şartlar altında ki, önümüzdeki seçimlerin iktidar tarafından kazanılamayacağını hepimizin aklına sokması lazım. Bundan sonra kaybedecekse bizler kaybederiz."