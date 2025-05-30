‘Demokratik faaliyetlerim cezalandırılmak isteniyor’

İlayda SORKU

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İnsan Hakları Kolu Yürütme Kurulu üyesi ve 35 yıllık hekim Dr. Ayşe Uğurlu’nun, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Ankara Kadın Platformu’nun bir basın açıklamasında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek ihraç edilmesine tepkiler sürüyor. “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla görevinden ihraç edilen Uğurlu, karara karşı yürütmeyi durdurma davası açacağını söyledi.

Uğurlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Metinde geçen ‘eril devlet, diktatörü yıkacak gücümüz var’ şeklindeki ifadeler üzerinden Cumhurbaşkanı’na hakaret gerekçesiyle hakkımda yeni bir soruşturma açıldı ve ihraç edildim. Aynı zamanda Savcılığa da hakkımda suç duyurusunda bulunuldu.” Uğurlu, “İdare mahkemeye başvurup geri dönüşle ilgili hukuki süreci başlatacağız. Hukukun işletildiği bir sistemde bütün bunların zaten mahkemelerce de suç olarak algılanmaması gerekiyor. Nitekim normal koşullar altında benim ihraç edilmemem de gerekiyor” dedi. Uğurlu son olarak şöyle konuştu: “Demokratik faaliyetlerimin suçlandığını hissediyorum. Benim ihraç edilmemle sadece ben cezalandırılmıyorum. Toplum da cezalandırılıyor, toplumsal yılgınlık oluşturulmaya çalışılıyor. Benim gibi insanlar üzerinden korku iklimi oluşturulmaya çalışılıyor. Susmamız isteniyor. Geri döneceğim ve yaptığım tüm mesleki faaliyetlere, iyi hekimlik uygulamalarına devam edeceğim.”