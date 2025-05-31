Demokratik taleplere tuzak: Hak ve özgürlüklerin infazı

AKP’nin 30 maddeden oluşan ve TBMM Başkanlığı’na sunulan 10’uncu Yargı Paketi, hayal kırıklığı yarattı. Kamuoyunun beklentilerini karşılamayan pakette yer alan ve muhalefete yönelik baskı unsurlarını artıran düzenlemeler tepki çekti. 31 Temmuz 2023 tarihi öncesinde işlenen suçlar nedeniyle cezaevinde bulunanlara infaz indirimi öngören, “Covid düzenlemesinin” yer almadığı teklifte, “Yatarı olmayan suç” olarak nitelendirilen suçları işleyenlere de cezaevi yolu göründü.

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, “10’uncu Yargı Paketi’nde yer alan düzenlemelere yönelik BirGün’e konuştu. Çiftci, teklifi, “AKP’nin toplumda oluşturduğu beklentiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan bir yasa teklifi” olarak özetledi.

“ÖZGÜRLÜKLER KISITLANACAK”

AKP’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu infaz düzenlemesinin toplumsal beklentilere yanıt vermediğinin altını çizen CHP’li Çiftci, düzenleme ile hak ve özgürlüklerin daha da kısıtlanacağının altını çizdi.

Teklifin, vaat edildiği gibi hasta tutuklulara da çözüm getirmediğini ifade eden Çiftci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anayasa Mahkemesi kararlarını hiçe sayan, demokratik eylemleri suç kapsamına alan bu teklif, bir infaz düzenlemesi olmaktan çıkmış, demokratik haklarını kullanan yurttaşlar hedef alınmıştır. Mitinge katılan, slogan atan, sembol taşıyan kişiler için yeni ceza hükümleri ihdas edilmektedir. Bu düzenleme çiftçiyi, işçiyi, öğrenciyi, muhalifi hedef almaktadır. Bu teklif, ‘Bayram hediyesi’ değil, halkın demokratik taleplerine karşı hazırlanmış bir tuzak paketidir.”