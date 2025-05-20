Demokratik ülke talebini yükseltelim

Ebru ÇELİK

Üniversite öğrencileri, 19 Mayıs’ta Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının 106. yılı dolayısıyla yürüyüş için bir araya geldi. Öğrenciler, tutuklu sıra arkadaşları için İstanbul Üniversitesi Taşkışla Kampüsü’nden Maçka Parkı’na doğru yürüyüşe geçti.

Öğrenciler, kampüs önünde açıklama yaparak "19 Mayıs, direnişimizin 2’inci ayıdır. Mücadelemize 2’nci ayında da devam ediyoruz. 19 Mayıs gençlik bayramıysa neden bizim sıra arkadaşlarımız içeride? Tutuklu öğrenci arkadaşlarımızla beraber yürüyene dek mücadelemize devam edeceğiz. Demokratik üniversiteleri öğrenciler kuracak. Selam olsun direnenlere. Bu daha başlangıç mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

Maçka Parkı’na ulaşan öğrenciler basın açıklaması okudu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Tutuklu sıra arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını, ÖGB ve kolluk kuvvetlerinin öğrencilere yönelik şiddetinin son bulmasını ve öğrenci haklarımızın tanınmasını talep ediyoruz. Baskı ve zorbalıkla gençliğin sesini kısacaklarını sananları uyarıyoruz: Gençlik susmaz, gençlik geri adım atmaz!

Bizim ilk günden beri çağrımız, işçilere, emekçilere, sendikalara ve meslek örgütlerine genel grev ve genel direniş çağrısıydı. Bugün, birçok fabrikada direnişler ve grevler gerçekleştiriliyor. Düşük zamlara karşı Tüpraş, TPI işçileri, Ravago Eastchem ve Enplast işçileri grev kararlarını astı. Biz biliyoruz ki kurtuluşumuz, hayatı üretenlerin, işçilerin ve emekçilerin mücadelesindedir. Düşük ücretlere karşı başlayan direnişlerini selamlıyoruz. Selam olsun direnenlere!