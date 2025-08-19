Demokratik yöntemle çözülmeli

“Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”, bu hafta iki toplantı gerçekleştirecek. Komisyon, 19-20 Ağustos’ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplanacak. Komisyonun bugünkü toplantısı iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Birinci oturumda ayrıca, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri dinlenecek.

İkinci oturumda ise Diyarbakır Anneleri, yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini ifade edecek. Komisyonun yarın yapılacak toplantısında ise birinci oturumda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri, ikinci oturumda İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri dinlenecek.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun geçen haftaki toplantısında, komisyon üyeleri partileri adına ve kişisel olarak yaptıkları konuşmalarda komisyonda dinlenmesini istedikleri kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili önerilerde bulunmuş, bu öneriler partiler tarafından TBMM Başkanlığı’na yazılı olarak da iletilmişti. Önerilerde üzerinde ortaklaşılan konu, şehit aileleri ve gaziler ile mağdur olan tarafların komisyonda dinlenmesi olmuştu. Öte yandan komisyon üyesi CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, düzenlediği basın toplantısında sürece ilişkin olarak, "Demokratik siyasetin güvence altına alınmadığı bir süreç başarılı olamaz. Bir taraftan silah bırakma, silah bırakanların sosyal ve siyasal yaşama katılmaları düşünülürken diğer taraftan şiddetle ilgisi olmayan, şiddet önermeyen, sadece siyaset yapan insanların Diyarbakır’da, bölgede ve Türkiye’de hapiste olmaları anlaşılamaz” ifadesini kullandı.