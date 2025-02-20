Demokratikleşme genlerinde yok

Politika Servisi

‘Saray rejiminin yargı aracılığı ile Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyeleri ve bileşenlerine yönelik düzenlediği operasyonun yankıları sürüyor. 10 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 52 kişinin gözaltı süresi 24 saat daha uzatıldı. Avukat görüş kısıtlaması kalksa da avukatlar saatlerce müvekkilleri ile görüşemedi. Gözaltına alınanların adliyeye ne zaman sevk edileceği ise henüz net değil. Operasyonlara ve atanan kayyumlara ilişkin DEM Parti dün Ankara Güven Park’ta eylem gerçekleştirdi.

“Saray’a seslenmek için toplandık” diyen Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları "Türkiye'nin her yerinden bütün seçilmişlerimizle beraber bizler seçme ve seçilme hakkımıza bir kez daha Ankara'dan sahip çıkmak üzere buradayız. Neden seçme ve seçilme hakkı diyorum çünkü kayyum gaspı yurttaş olarak yıllar öncesinde kazanmış olduğumuz hakkımız olan seçme ve seçilme hakkımızın elimizden alındığı bir rejimle karşı karşıyayız. Kayyum demek siyasi bir darbe demektir" diye konuştu.

KARANLIK TARAFTALAR

Ardından söz alan Tuncer Bakırhan ise şunları kaydetti:

"Kürtlerin iradesi bugün burada. Halklarımızın seçilmeleriyle bugün Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir haksızlığı, hukuksuzluğu, bir darbeyi dile getiriyoruz. Eskiden çocuklar evcilik oynardı, bu hükümet de seçimcilik oynuyor. Evet biz barıştan yanayız. Ama bu iktidarın masasında yüzyıldır olan Kürt inkârı var. Biz günlerdir bu topraklara çözümü nasıl getiririzi konuşurken iktidarın masasında meğer Van kayyımı varmış. Türkiye halklarına soruyorum kim barıştan yana?

Seçimcilik oynayan bu iktidara, demokrasi vardır diyebilir miyiz? Van halkı sana oy vermeyecek, halklar yok diyecek sen siyasi kumpaslarla Kürdistan coğrafyasındaki halklarımızın iradesini gasp edeceksin. Bu hırsızlıktır. Çözüm ve barışı nasıl getiririz derken iktidarın masasında irade gaspı varmış. İradesi gasp edilen halk barış diyor, çözüm diyor. Biz karanlıklar bitsin diyoruz, onlar karanlık olsun diyor. Öcalan, bu ülkeye barış gelsin, hiçbir inanç sınanmasın diyor. Biz de bunu destekliyoruz, çalışıyoruz. Ama karşımızda karanlık kayyumcu anlayış var. Bütün Türkiye çözüme dair konuşuyor ama iktidarın başı tek bir cümle etmiyor. Bu kayyumcu anlayışa rağmen barış, müzakere ve demokrasi diyeceğiz."

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İKTİDAR KÜRT SORUNUNU DEĞİL, PKK’Yİ KONUŞMAK İSTİYOR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı iken tutuklanan, yaklaşık 7,5 sene cezaevinde tutulduktan sonra tahliye edilen Gültan Kışanak, PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeler ve örgütün silah bırakabileceğine yönelik tartışmalar hakkında konuştu.

GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında bir görüş ayrılığı olduğuna inanmadığını belirten Kışanak, şöyle konuştu: ‘‘Evet, kamuoyunda pratikte yaşadığımız sorunlar nedeniyle sanki aralarında bir görüş ayrılığı varmış gibi bir algı ortaya çıkıyor fakat bunun daha çok bir iş bölümünden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Sayın Devlet Bahçeli biraz daha kamuoyunda bazı tepkileri de kolay tolere edebilecek, bazı kesimlerinde tepkisini engelleyecek bir figür olarak olası gelişmelerle ilgili daha ön açıcı bir yerde duruyor. Sözünü buradan kuruyor. Fakat aynı zamanda da iktidarın yaptığı kötü uygulamaları, baskıları, gözaltıları ve kayyım atamalarını da bir yerde geri dönüp onaylıyor’’

Kışanak, konuyla ilgili şunları söyledi: ‘‘Toplum büyük bir özlemle bir demokratikleşme bekliyor. Ancak devletin ve iktidarın, haklar, demokratikleşme temelinde bir şeyi konuşmak istemediğini düşünüyorum. Şimdi PKK’yi konuşmak istiyorlar, Kürt sorununu konuşmak istemiyorlar"

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AÇIKLAMA TAHMİNİ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK lideri Abdullah Öcalan'ndan gelecek çağrının Newroz'dan önce yapılacağını tahmin ettiklerini söyledi. Doğan, Öcalan'ın KCK’ye, Rojava yönetimine ve PKK'nin Avrupa örgütüne mektup gönderdiğini açıkladı.

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İMRALI SİNYALİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetinin İmralı görüşmelerine ilişkin konuştu. İki kez ziyaretin gerçekleştiğini belirten Tunç, "Yeni bir başvuru söz konusu olursa değerlendirip bu konudaki izni sağlarız" diye konuştu.