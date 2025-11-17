Demokratikleşmede birleşik mücadele şart

Haber Merkezi

SOL Parti, Sinop’ta "Birlikte verdiğimiz mücadelenin kökleri geçmişte; hedefi aydınlık bir gelecektir.

"Demokratik Türkiye için omuz omuza!" sloganıyla panel düzenledi. Sinop Belediyesi Yuvam Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen panelde Oğuzhan Müftüoğlu ve İsmail Hakkı Tombul konuşmacı olarak yer aldı.

Müftüoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet islamcı, faşist bir rejime dönüştürülüdü. Bir yanda sokaklarda 5-6 yaşındaki çocukları kafalarında takke, ellerinde kuranla gezdirirken diğer yanda kendileri İsraille, Amerika başkanıyla kol kola iş tutuyorlar. Bugün Türkiye’de faşist, islamcı bir rejim varsa bunu yıkıp yerine sosyalist rejim kuralım diye başlamazsınız. Faşist bir iktidarın olduğu bir yerde birinci görev onu sona erdirmektir. Nazi Almanyası’nda Alman sosyalistleri kendi yapıları için değil de nazi rejimini sona erdirmek için çalışsalardı o hitler dönemi olmazdı. Bugün Türkiye çok büyük bir felaketle karşı karşıyadır. Böyle bir felaketin yaşandığı bir ülkere bir sosyaliste bir marksiste düşen birinci görev bunun sona erdirilmesidir. Tabiki Türkiye’nin demokratikleştirilmesi gerekli. Bunda birleşmemiz lazım. Herkesin birleşmesi gerekiyor. Eski rejime dönmek de olmaz. Eski rejim diye bir şey de kalmadı. Türkiye’yi yeniden daha demokratik bir şekilde kurmak gerekir" dedi.