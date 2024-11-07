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Demokrat’ın yaratıcıları ve okurları bir araya geliyor

Güncel
  • 07.11.2024 11:57
  • Giriş: 07.11.2024 11:57
  • Güncelleme: 07.11.2024 12:26
Demokrat’ın yaratıcıları ve okurları bir araya geliyor

BirGün/Ankara

Ülke tarihinin en bunalımlı dönemine tanıklık eden sosyalist hareketin ilk günlük gazetelerinden biri olan Halkın Gazetesi Demokrat’ın yaratıcıları ve okurları bir araya geliyor.

45 yılın ardından gün yüzüne çıkarılan Demokrat Gazetesi’nin arşivi, Ankara’da yapılacak olan kokteyl ve sergi ile erişime açılacak.

8 Kasım Ankara’da Makine Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliğe gazetede farklı görevlerde çalışanlar da katılacak. Sergide Aralık 1979-12 Eylül 1980 döneminde yaşanan önemli olaylarla ilgili Demokrat'ın attığı manşetler/sayfalar yer alacak.

Demokrat'ın arşivinin yer aldığı taksavarsiv.org/demokrat adresi üzerinden erişme açılacak.

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