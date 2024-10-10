Denetçinin oyunu ‘alo’yla ortaya çıktı

Türkiye’de, devlet imkânlarının kötüye kullanılmasının çarpıcı örneklerine bir yenisi daha eklendi. Sayıştay Başkanlığı’nda denetçi olarak çalışan S. isimli bir kadının, denetçi olarak görevlendirilmediği bir belediyeye, “Denetime geleceğiz” diyerek otel ayarlattığı iddia edildi. Denetçinin oyunu, belediye ile Sayıştay arasında yaşanan telefon trafiğinin ardından ortaya çıktı.

Sayıştay kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sayıştay Denetçisi S. isimli bir kadın, Ege Bölgesi’nde Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan bir belediyeye telefon açtı. İddiaya göre S, “Denetime geleceğiz, beş yıldızlı otel ayarlar mısınız?” diye sordu. Belediye, denetçinin konaklaması için bir otel ile anlaştı.

GELEN OLMADI

Sayıştay Denetçisi S. ve yine Sayıştay’da kritik bir pozisyonda çalıştığı bildirilen eşi Y. otele giderek bir süre konakladı. Otelde tatillerini yapan çift, kentten ayrıldı. Bu sırada belediye, denetime yönelik tüm hazırlıklarını tamamladı. Ancak denetim için kimse belediyeye uğramadı. Belediyenin muhasebe yetkilisi, denetim için kimsenin gelmemesi üzerine, önceki yıllarda denetim için kente gelen ve belediyenin hesaplarını inceleyen denetçiyi aradı. Denetçinin yanıtı denetçinin tatil oyununu ortaya çıkarttı.

Geçmiş yıllarda belediyeyi denetleyen denetçiye, “Üstat neredesiniz? Denetime bekliyoruz” diye soran belediye personeli, kentte konaklayan Sayıştay denetçilerinin, denetim ile ilgisi olmadığı yanıtını aldı. Sayıştay’ın, denetçilere günlük 960 TL konaklama ücreti verdiğinin altını çizen Sayıştay kaynakları, “Tatil yörelerinde bu fiyata otel bulmak mümkün değil. Bu nedenle belediye olanaklarından yararlanılıyor” diye konuştu.