Denetim olmadan üretim!

Emek Servisi

Pamukkale Üniversitesi’nde iktisadi işletmelere bağlı işçilerin başlattığı grev 2. haftasında da sürüyor. Sorumlu gıda mühendisinin de grevde olmasına rağmen gıda üretimi denetimsiz olarak sürüyor. TOLEYİS Sendikası yaptığı açıklamada, “Halk sağlığı ve işçilerin haklarının korunması adına bu mücadele sürdürülmektedir” dedi.

TOLEYİS’ten yapılan açıklamada, “Gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerine dair yönetmelik gereğince zorunlu olan gıda mühendisi greve çıkınca denetimsiz şekilde öğrenci ve vatandaşlara yemek üretilip satıldığı ortaya çıktı. Bu durum, halk sağlığını ciddi bir tehlikeye sokmakta ve üniversitenin sorumluluğunu yerine getirmemesi ciddi bir tehdidi ortaya çıkarıyor” ifadeleri yer aldı.