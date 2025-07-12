Denetim yapılsaydı 78 can hayattaydı

Ebru ÇELİK

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli’ndeki yangına ilişkin açılan davanın ilk duruşması beşinci gününde devam etti. Aralarında tutuklu sanık otelin sahibi Halit Ergül ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 32 sanığın yargılandığı davada, çapraz sorgular ve taraflar arasındaki tansiyon yükseldi.

Önceki gün yaptığı savunmada “Emir Aras bana sormadan bir şey yapmaz. Kadir Özdemir muhasebe müdürüdür ama yetkilidir. Bana sormadan pek çok şeyi alabilir” diyen Ergül, dün yapılan sorguda "Özdemir, Aras’tan talimat almadan da bazı şeyler yapabilir. Özdemir benim onayım olmadan küçük işleri yapabilir. Tadilat gibi şeyleri benden habersiz yapamaz. Ciddi bir kararı benden başka kimse alamaz" demesi dikkati çekti. Mağdur aileler ve avukatlar Turizm Bakanlığı’ndan Bolu İl Özel İdaresi’ne kadar birçok kamu kurumunu sorumluluk almamakla suçladı. Mağdur ailelerin avukatı Yüksel Gültekin, Bakanlık denetçilerinin otele ücretsiz olarak konakladığını belirterek Ergül’e “Turizm Bakanlığı denetmenlerine neden fatura kesmediniz?” sorusunu yöneltti.

Ergül ise “Fatura kesilip kesilmediğini bilmiyorum” diyerek sorumluluğu reddetti. Ayrıca yangın günü otelde görevli olan itfaiye eri İrfan Acar’ın raporunda 9 eksiklikten 8’inin otelde bulunduğu tespiti de duruşmaya damga vurdu. Bu raporu dikkate alıp almadığı sorulan Ergül, “Yanlış müracaat sandım” diye yanıt verdi. Tanık olarak dinlenen İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, dosyada otele ait olmayan bir ruhsat belgesinin yer aldığını doğruladı. Gültekin’in, “Siz bu hatalı belgeyi neden bildirmediniz?” sorusuna ise Erdoğan, “Bizim denetim yetkimiz yok. Hedef Turizm Bakanlığı olmalı” yanıtını verdi.