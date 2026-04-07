Denetim yok, adalet kayıp

Muhabir Notu:

Hukuksuz bir şekilde ve sadece gazetecilik yaptığım için cezaevine atıldım. Bu haberi de tutuklu bulunduğum cezaevinde kaleme aldım. Nerede bulunursam bulunayım haksızlığa ve hukuksuzluğa uğrayan, adalet mücadelesi yürütenlerin yanında yer almaya devam edeceğim.

***

Adalet Bakanlığı’na bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne yönelik öneriler listesinde dikkati çeken tespitler ile uyarılara yer verildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün denetimli olarak cezaevinden tahliye edilenler ile konutu terk etmeme şartıyla ev hapsinde olanları gereği gibi denetlemediği belirlendi. Bakanlık yetkilileri, ev hapsi kararıyla “Konutta denetim ve gözetim altında bulundurulup da elektronik yöntemlerle takip edilmeyen hükümlülerin, denetim bürosunda görevli denetim memurları tarafından denetlenmediği, bu yükümlülüğün uygulandığı hükümlülerin bilgilerinin denetim için ilgili kolluk birimlerine gönderilmediği” tespit edildi.

TESPİTLER SIRALANDI

Bu durumun “Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin 85/3 maddesinde belirtilen, ‘elektronik yöntemlerle takip edilmeyen hükümlüler, evde bulunduğu sürenin başlangıç ve bitiş saatleri arasında belirsiz zamanlarda denetim bürosunda görevli denetim memurları tarafından denetlenir. Bu yükümlülüğün uygulandığı hükümlülerin bilgileri denetim için ilgili kolluk birimlerine de gönderilir’ hükmüne aykırı olduğu vurgulandı.

Adalet Bakanlığı yetkililerin tespitleri doğrultusunda sıraladığı çarpıcı uyarılar şu şekilde:

Denetim bürosunda görevli personel içerisinden elektronik izleme müdahale ekibinin oluşturulmadığı görülmüş ilgililer uyarılmıştır.

Kendi işini kuran veya çalışan hükümlülerin düzenli olarak denetlenmediği belirlenmiştir.

Müdürlüklerde çalıştırılacak personel ile ilgili atama ve görevlendirmelere ilişkin adalet komisyonu kararlarının, ilgilisine göre Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü veya Personel Genel Müdürlüğü’ne gönderilerek Bakanlık onayının alınmadığı tespit edilmiştir.

İzin belgesi olmaksızın yükümlünün izne gönderildiği, izne ayrılmadan önce yükümlüye gerekli uyarıda bulunulmadığı görüldü.

Suça sürüklenen çocuk hakkında denetim planı hazırlanmadığı, üç günlük yasal süre içerisinde hâkim onayına sunulmadığı belirlendi.

Hükümlülerin, bir kamu kurumunun veya kamu yararına hizmet veren bir özel kuruluşun belirli hizmetlerinde grup hâlinde çalıştırılmasına rağmen, çalışma yapılan yerde veya grupların başında denetimli serbestlik memurunun bulundurulmadığı beyan edilmiştir.

18 yaşından küçük suça sürüklenen çocuklar, 0-6 yaş arasında çocuğu bulunan kadınlar, 60 yaş ve üstü olanlar, doğumuna on hafta ve daha az süre kalan hamile kadınların kamuya yararlı işte çalıştırıldıkları tespit edilmiştir.

Yükümlülük kararının yerine getirilmesi sırasında, hükümlünün işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm olması veya kendisine yüklenen yükümlülüklere hâkimin uyarısına rağmen uymamakta ısrar etmesi hâlinde koşullu salıverilme kararının geri alınması için infaz hâkimliğinden talepte bulunulmadığı belirlendi.

Adli kontrol tedbirine aykırı hareket edildiği, yükümlünün haftanın iki günü mesai saatleri içerisinde bir kez imza vermek üzere polis merkezine başvurmak’ şeklindeki adli kontrol tedbirine aykırı davrandığının tutanakla tespit edilmesine karşın bu hususta gereğine tevessül edilmediği müşahede edilmiştir.