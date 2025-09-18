Denetimciler faili bulamamış

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Süleymancılara ait Sugözü Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’nda 10 oğlan çocuğunun istismara maruz bırakılmasına ilişkin açılan davada savcı, mütalaasını açıklandı. Mütalaada fail G.R.U.’nun “çocuğun cinsel istismarı”, “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı”, “çocuğa karşı cinsel taciz”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek ya da bunların içeriğini göstermek” ve “eziyet” suçlarından cezalandırılması istendi.

G.R.U.’ya yöneltilen suçlamalar sonucu alt sınır 109 yıl 3 ay, üst sınır ise 373 yıl 4 ay hapsi istendi. Mütalaada bir çocuğun, fail G.R.U. tarafından iki kez istismara maruz bırakılmasının tek seferden hesaplanmasına avukatlar itiraz edeceğini belirtti.

Ayrıca dava avukatlarından Avukat Mehmet Sutay Seydioğullarının’nın görevi ihmal suçu hakkında şikâyeti üzerine açılan soruşturma dosyasında özel yurtları denetlemekle yükümlü olan İlçe Özel Öğrenci Yurtları Denetim Komisyonu üyelerinin ifadeleri alındı. Failin yurtta “eğitmen” olarak çalıştığını itiraf etmesine karşın komisyon üyeleri, denetimlerinde G.R.U.’yu görmediklerini ileri sürdü. Ancak G.R.U. ifadesinde sözkonusu yurtta ‘din eğitmeni’ olduğunu ancak yurdun resmi kayıtlarında temizlik görevlisi olarak yer aldığını itiriraf etmişti. Davanın Aralık 2024’te görülen dördüncü duruşmasında dosyaya eklenen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belgerine göre sanık G.R.U.’nun Sugözü Eğitim ve Kültür Hizmet Derneği’nde kaydı bulunuyordu.

İTİRAZ EDECEĞİZ

Avukat Seydioğulları, “Kamu görevlileri denetimde SGK kaydı olan faili bulamamışlar. Komisyon üyelerinin denetimlerde sanığa rastlamadıklarını söylemesi görevi ihmal suçunun oluştuğunu gösteriyor. Sözkonusu yurtta ‘din eğitimi’ adı altında pedagojik formasyonu olmayan sanığın çocuklara ders vermesi de ihmaller zincirinin başında yer alıyor” dedi. Seydioğulları, sanık G.R.U.’nun üst sınırdan cezalandırılmasını talep edeceklerini ifade etti.