Denetimde tabanca ve tüfek ele geçirildi

Düzce’de polis ekiplerinin yaptığı denetimde pompalı tüfek ile tabanca ele geçirildi.

Düzce’de huzur ve güvenin sağlanması için polis ekiplerince denetimler devam ediyor.

Bu çerçevede Asayiş, Hırsızlık, Yunus ve Trafik ekiplerince Konuralp bölgesinde yol kontrolü yapıldı. Güzergah üzerinde geçen tüm araçlar tek tek kontrol edildi. Araçlar ve sürücüler tek tek arandı. Durdurulan bir aracın torpidosunda silah, koltuk altında ise pompalı tüfek ele geçirildi. Denetimde kusurlu olan 19 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden 7 bin 106 lira trafik cezası yazıldı.