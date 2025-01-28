‘Denetime geliyoruz, hazırlanın’ diyorlar!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının üzerinden sekiz gün geçmesine rağmen ne bir siyasetçi ne de bir bürokrat istifa etti. Yangın faciasına dair her gün yeni bir skandal ortaya çıkarken yurttaşlar hastanelerden KYK yurtlarına, kışlalardan marketlere kadar her alanda denetimin yetersiz olduğunu belirtiyor.

Yurttaşlar, kamu kurumlarının denetlenecek yere önceden denetim yapılacağına dair bilgi verdiğini ve ardından da ekiplerin denetime geldiğini söyledi. Yurttaşların sosyal medya hesaplarından da dile getirdiği iddialardan bazıları şöyle:

• “KYK yurtlarında Gençlik ve Spor Bakanlığı denetimi önceden haber veriyor. Denetimin olacağı gün yemekler, personelin tutumu çok başka oluyor. Denetim olmasa öğrenci sağlığı kimsenin umurunda değil. Kaç kere yemekten bizzat zehirlendim...

KİMYASAL MADDE RÖGARA…

• Yaklaşık 20 yıl Ankara OSTİM'de çalıştım. Gerçekten usulüne uygun bir denetleme olsa OSTİM'deki işyerlerinin yüzde 80’i kapanır. Şimdi kazan tarafında çalışıyorum. Çalıştığım bölgede geri dönüşümcüler de var. Normalde bu geri dönüşümcüler fabrikalardan aldıkları tehlikeli atık sınıfına giren kimyasala bulaşmış atıkları yönetmeliğe uygun bir şekilde bertaraf etmek zorundalar ama nerede... Akşam olduğu zaman hepsini dışarıda varillerin içerisinde yakıyorlar. Kimyasal sıvıları rögara boşaltanlar bile var. Denetimler tabi ki göstermelik.

• Antalya’da bir iş yerimiz var. Sağlık Bakanlığı'ndan denetime gelirken bizi de arıyorlar. Biz zaten hijyene önem veriyoruz bir şey değişmiyor ama önem vermeyen çok yer biliyorum

• Muğla’da butik bir otelde çalışıyorum bize de denetleme geleceği için yangın önlemleri aldırdılar ve hatta ay sonu yangın eğitimi vereceklermiş.

SGK DENETÇİSİ YEDİ, İÇTİ, GİTTİ

• Çalıştığım otele SGK denetçisi gelip vardiyaları vs. kontrol edecekti. Kendisine önceden suit oda ayarlayıp, Bakanlık’ın verdiği ödenek kadar ücretlendirdik. Yedirip içirip, denetimden geçip gönderdik müfettiş beyi.

• Antalya’da otellerin havuzlarını denetlemeye giderken önden haber veriyorlar, ardından denetlemeye gidiyorlar.

• 23 Ocak Perşembe günü, kontrol için gittiğim İstanbul Çam Sakura Şehir Hastanesi’nde iki görevli yangın söndürme tüplerini kontrol edip notlar alıyordu. Hastane yönetiminin rutin kontrollerinin otel yangınının hemen sonrasına denk gelmesi ne ilginç değil mi?

‘ŞİKÂYET VAR DİKKAT EDİN’

• Özel okullar denetlenmiyor. Milli Eğitim’den müfettiş gelecekse önceden haber veriyorlar, ‘eksikleri tamamlayın’ diye. Önceden her sene müfettişler gelirdi ama 6-7 yıldır hiç uğramıyorlar. Veli tarafından şikâyet gittiği zaman müdürü arayıp ‘şikâyet var, dikkat edin’ diyorlar.

• Ankara’da önde gelen bir akaryakıt istasyonunda çalışıyorum. İş güvenlikçiler yangın eğitimi formunu bırakıyor. Biz de eğitim almış gibi imzalıyoruz. Bırakan da bir ara gelip alıyor.

MARKET DENETİMİ DE HABERLİ

• Marketlerde de denetim olmadan önce haber geliyor. Çalışma saatleri değiştirilip imza taklidi yapılıyor. Haftada bir gün insanlar 12 saat çalıştırılıyor yasal karşılığı verilmiyor. Maliye etiket denetimi yapmadan haber geliyor.

• Kışlalarda yıllardır denetim haberli oluyor. Denetim günü her şey kuralına uygun hale getiriliyor.”