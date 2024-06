Denetime tırpan, istismara yol

Antalya Alanya’da Süleymancılara ait olan ve 10 çocuğun istismar edildiği yurdun, istismarın yaşandığı dönemde MEB tarafından dört kere denetlendiği ortaya çıktı.

MEB müfettişlerinin denetim ve soruşturma yetkisine yönelik tırpanın yol açtığı acı sonuçlar, Alanya'da 10 erkek öğrencinin istismara maruz bırakıldığı Süleymancılara ait öğrenci yurdunda yaşananlar ile gözler önüne serildi. 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Kanun’da yapılan değişiklik ile müfettişlerin soruşturma ve inceleme yetkilerinin kaldırılması ve görevlerinin yalnızca inceleme, araştırma, rehberlik hizmetleri ile sınırlandırılması acı sonuçlar doğurdu.

Kanun değişikliğinin ardından, “Tarikat ve cemaat yurtlarına gün doğdu” tartışmalarının haklılığını ortaya koyan gelişmeler, CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer’in soru önergesine gelen yanıt ile somutlaştı.

İSTİSMARDAN ÖNCE DENETİM

CHP'li Özer, öğrencilerin istismara uğradığı Süleymancılara ait Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu’nun denetlenip denetlenmediğini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sordu. Bakan Tekin soru önergesini, 14 Haziran’da yanıtladı. Yanıta göre Ekim 2023’te istismarın yaşandığı yurt, bu tarihten önce dört kere denetimden geçti.

Kanun değişikliği ile denetim ve soruşturma yetkisine vurulan makasın müfettişlerin ellerini kollarını bağladığını savunan Turan Taşkın Özer, “Daha önce baskın şeklinde, saat fark etmeksizin de yapılabilen denetimler şimdi sadece mesai saatleri içinde ve yönetimle yapılan görüşmeden ibaret” dedi. Müfettişlerin, “Aslında ne oluyorsa gece oluyor bu yurtlarda” dediğini vurgulayan Özer, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bakanlık emri çıkartılmalı ve zamansız denetimler yeniden başlatılmalı. Ancak bakanlık gördüğümüz kadarıyla buna yanaşmıyor. Çünkü tarikat yurtlarına izin verenler de o yurtlarda neler döndüğünü bilenler de kendileri. Şu an Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı hemen hemen her ilde toplam 2 bin 764 ortaöğretim düzeyinde özel yurt var. Ancak Bakanlık, kendisinde bilgiler olmasına rağmen hangi yurtların hangi tarikata bağlı olduğu bilgisini paylaşmıyor. Bu yurtların denetimleri yapılıyor mu bilmiyoruz. Bakanlık verileri saklıyor ve sakladıkları her veri yaşanan bu korkunç olaylarda suç ortaklığı demektir.”