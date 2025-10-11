Denetimi olmayan seçim

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay’da boş bulunan beş üyelik için adayları belirlemek üzere 9 Ekim'de toplandı. Toplantıda, “Sayıştay meslek mensupları” kontenjanından sekiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından 12 olmak üzere toplam 20 isim arasından 10 adayın belirleneceği belirtildi.

TARTIŞMALI SEÇİM

Plan ve Bütçe Komisyonu 9 Ekim tarihinde toplanırken çarpıcı bir iddia gündeme geldi. BirGün’ün Sayıştay kaynaklarından aldığı bilgilere göre, ismi Sayıştay üyeliği için komisyona verilen 20 isim arasında, “Gerekli şartları taşımayan” beş isim de yer aldı. Sayıştay kaynakları, komisyon toplantısı öncesinde Sayıştay Başkanlığı’nca yürütülen seçim sürecinde, “Hukuka aykırılıklar” olduğunu öne sürdü. İddiaya göre, adaylık şartlarını taşımayan kişilerin başvuruları kabul edilirken başvurusu kabul edilen isimlerin TBMM'ye sunulan özgeçmişlerinde, “Yanıltıcı bilgiler” kullanıldı.

Çarpıcı iddianın gölgesinde gerçekleştirilen komisyon toplantısında da dikkati çeken gelişmeler yaşandı. Komisyonun CHP’li üyeleri, önceki yıllarda AKP’nin uygun bulduğu adayların TBMM Genel Kurulu’na sunulduğunun altını çizerek, “Sayıştay’a seçilecek üyelerin yeterliliklerinin ve meslek bilgilerinin TBMM tarafından değerlendirilebilmesi için” mülakat istedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’na mülakat talebiyle sunulan önerge reddedildi. CHP’li komisyon üyeleri, toplantıdan çekildi.

Geçici komisyon, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş Başkanlığı’nda toplandı. Komisyonda, CHP üyeler olmadan yapılan oylamanın ardından 10 isim öne çıktı. En yüksek oyu alan 10 kişinin, TBMM Genel Kurulu'nda, Sayıştay’da boş bulunan beş üyelik kontenjanı için oylanacağı kaydedildi. İsmi Genel Kurul’a gönderilmek üzere ayrılan 10 kişiden altısının, “Gerekli şartları taşımadığı” öne sürülen isimlerden oluştuğu ifade edildi.