Denetimlerde 3 araç trafikten men edildi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla yoğun bir denetim gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla yoğun bir denetim yaptı. Yapılan denetimde 63 araç kontrol edildi ve trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza uygulandı.



Yaklaşık 2 saat süren denetimde, trafikteki güvenliği tehlikeye atan 3 araç trafikten men edildi.

Ayrıca alkolmetre ölçümleri sonucunda alkollü 1 sürücü tespit edildi ve ehliyetine el konuldu.

Denetimlerin etkinliğini artırmak için yapılan trafik kontrolünde 4 araca da çeşitli kusurlar nedeniyle toplam 6 bin 466 TL cezai işlem uygulandı.