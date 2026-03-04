Denetimli serbestlere denetimsiz kitap

Adalet Bakanlığı’nın, “Kitapla Yeniden Başlangıç” projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde seçilen bir kitap dikkati çekti. Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen proje kapsamında Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kitabını hükümlülere okuttu.

Erbaş’ın Ramazan Günlükleri isimli kitabının, “Ramazan Bayramı dolayısıyla seçildiği” belirtilirken kitabın içeriği yeniden gündem oldu.

ÜNİVERSİTELER HEDEF

Ali Erbaş imzalı, “Ramazan Günlükleri” isimli kitapta, üniversite kampüsleri yatak odalarına benzetilerek, “Ancak yatak odalarında rastlanacak bazı hareketler üniversite kampüslerinde yapılıyor” deniliyor. Erbaş kitapta, güzel ve mevki sahibi bir kadının, gayrimeşru davetine, “Ben Allah'tan korkarım” diyerek yaklaşmayan insanın, “Yedi sınıf insanın beşincisi” olduğunu belirten hadisi de paylaşıyor.

Müslümanların zinadan uzak durması telkininde bulunan Erbaş kitabında, sokaklarda, üniversite kampüslerinde ve lise çevrelerinde bunu uygun hareket edilmediğini ifade diyor. Bazı etkinliklerde, küçük yaştaki çocuklara da dağıtılan kitapta, şunlar kaydediliyor:

“Ancak yatak odalarında rastlanılacak bazı hal ve hareketlerin sokaklarda, üniversite kampüslerinde hatta liselerin çevrelerinde bile Müslümanlığı ile övünen bizim insanlarımızın çocukları tarafından yapılıyor. Bu bizi düşündürmeli, sabahlara kadar uyutmamalı, ‘Biz nerede yanlış yaptık, çocuklarımızı Kur’an ve Peygamber ahlakından bu kadar uzaklaştıran şeyler nelerdir’ sorularını sorarak yeniden muhasebe yapmamıza vesile olmalı.”