Denetimli Serbestlik Nedir? Denetimli Serbestlik Süresi Ne Kadar? Kimlere Uygulanır?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen denetimli serbestlik sistemine göre 2 yıl ve altı cezalarda, hükümlüler cezaevinde en az 36 gün kalmak zorunda olacak. 10. Yargı Paketi kapsamında denetimli serbestlik sistemine yönelik yeni düzenlemeleri Adalet Bakanı Tunç kamuoyuyla paylaştı. Peki, denetimli serbestlik nedir? Denetimli serbestlik süresi ne kadar? Kimleri kapsar? İşte ayrıntılar...

DENETİMLİ SERBESTLİK NEDİR?

Denetimli serbestlik; şüpheli, sanık ya da hükümlünün toplum içinde takip ve denetim altında tutulduğu, iyileştirilmesi ve yeniden topluma kazandırılması için çeşitli programlara tabi tutulduğu infaz sistemidir.

Bu sistem ile suç işlemiş bireyler cezaevine kapatılmaksızın, kamuya yararlı işlerde görevlendirilebilir, rehabilitasyon programlarına alınabilir ve sosyal desteklerle topluma uyum sağlamaları hedeflenir.

YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Yargı Paketi kapsamında yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, daha önce denetimli serbestlik kapsamında cezaevine hiç girmeyen kişilerin artık koşullu salıverme tarihine kadar olan sürenin 10'da 1'ini cezaevinde geçirmesi zorunlu hale geldi.

Bakan Tunç’un verdiği örnekler şöyle:

2 yıl ceza alan: En az 36 gün cezaevinde kalacak

En az cezaevinde kalacak 1 yıl ceza alan: En az 18 gün cezaevinde kalacak

En az cezaevinde kalacak 6 ay ceza alan: En az 9 gün cezaevinde kalacak

Bu düzenleme ile “cezasızlık algısının” önüne geçilmesi amaçlanıyor.

KİMLER DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANABİLİR?

Ceza süresi belli bir sınırın altında olan hükümlüler

Ağır hasta, yaşlı veya engelli olup cezaevinde kalamayacak durumda olanlar

Koşullu salıverilme tarihine yaklaşmış mahkûmlar

Toplum güvenliği açısından tehdit oluşturmayanlar

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar bu kapsamın dışında tutulur.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Denetimli serbestlik süreci şu adımlarla yürütülüyor:

Hâkim veya savcının kararıyla kişi denetimli serbestlik sistemine alınır.

kişi denetimli serbestlik sistemine alınır. Kişinin durumuna uygun olarak rehber görevlendirilir ve takibe alınır.

ve takibe alınır. Eğitim, psikolojik destek, madde bağımlılığı tedavisi, kamu hizmeti gibi bireye özel planlama yapılır.

gibi bireye özel planlama yapılır. Süreç boyunca düzenli kontrol ve raporlama yapılır.

yapılır. Denetim süresi tamamlandıktan sonra birey serbest kalır ya da gerekiyorsa cezaevine geri gönderilir.

KAÇ KİŞİ BU SİSTEMDEN YARARLANIYOR?

Adalet Bakanlığı verilerine göre: