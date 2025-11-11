Denetimsizlik can almaya devam ediyor

EMEK SERVİSİ

Denetimsizlik cezasızlıkla perçinlenirken iş kazası ve cinayetlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Önceki geceden bu yana iki iş cinayeti ve üç iş kazası meydana geldi.

Kocaeli Gebze’de önceki gece işçileri taşıyan servis midibüsü ile otomobil çarpıştı.

İşçi servisi aracının devrilmesi sonucu 1’i ağır 8 kişi yaralandı. Saat 22.30 sularında Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi’nde meydana gelen kazada fabrikada çalışan işçileri taşıyan midibüs ile aynı yöndeki Eren Karabostan yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kontrolden çıkan midibüs devrildi. Kazada yaralanan midibüs ve otomobildeki 8 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bir diğer servis kazası ise Balıkesir’de yaşandı. Hasan Keskin idaresindeki işçileri taşıyan minibüs, Balıkesir-Edremit kara yolunun kırsal Çamdibi Mahallesi kavşağında, Kemal Hırca yönetimindeki otomobille çarpıştı. Sağlık görevlileri, otomobil sürücüsü Hırca’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüste yolcu olarak bulunan işçilerden 4’ü yaralandı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen dört işçi, Edremit Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

YAŞLILAR İNŞAATTA

Artvin Borçka’da ise ormanda kesim sırasında devrilen ağacın altında kalan ağaç kesim işçisi Musa Çil hayatını kaybetti. Balcı köyündeki ormanda kesim sırasında ağaç, işçilerden 42 yaşındaki Musa Çil’in üzerine devrildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ordu’da ise dış cephe boyası yaptığı 3 katlı inşaatın 3’üncü katındaki iskeleden düşen 60 yaşındaki Hasan Çelebi yaralandı. Olay, dün saat 13.00 sıralarında Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi’nde bir inşaatta meydana geldi. 3 katlı inşaatın 3’üncü katında dış cephe boyası yapan Hasan Çelebi, dengesini kaybedip iskeleye çarparak zemine düştü. Çelebi’nin mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kol ve kalça bölgesinde kırıkların oluştuğu Çelebi’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.