Denetimsizlik ölüm saçıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) çocuk işçiliğini meşrulaştırdığı Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) yaşanan iş cinayetleri ve bunları protesto eden 16 öğrencinin tutuklanması ile tartışma konusu olmaya devam ediyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre kasım ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren çocuk sayısı 85 olurken 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim öğretim yıllarında MESEM'li en az 15 çocuk çalıştırılırken yaşamını yitirdi.

Çalıştırılan çocukların ücret ve sigorta primlerinin kamu kaynaklarından ödenmesi itibarıyla ise “Kamu kaynaklarının talan edilmesine” yol açtığı belirtilen MESEM’lerde yaşanan iş cinayetleri tartışmaları daha da alevlendirdi. Çocuk işçiliğini meşrulaştırdığı gerekçesiyle eleştirilen MESEM’lerde yaşanan kaza ve iş cinayetlerine yönelik veriler de çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi.

ZORUNLU DEĞİL

CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, MESEM’lerde 1348 iş kazası meydana geldiğinin altını çizerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Özer, MESEM’lerdeki iş kazalarının kentlere göre dağılımının, kazaların ve iş cinayetlerinin yaşandığı işletmelere yönelik yaptırımlar ile kazalara karşı tedbirlerin açıklanmasını istedi. Özer’in birçok sorusunu yanıtsız bırakan Tekin, MESEM projesini anlattı, eğitim müfredatının öğretmenler tarafından denetlendiğini kaydetti.

Tekin’in, “İşletmelerdeki iş güvenliği tedbirlerine yönelik” soruya verdiği yanıt ise dikkati çekti. İşletmelerin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma yükümlülüğünün “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve ilgili mevzuat hükümleri ile tanımlandığını belirten Tekin, işletmelerin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme şartı bulunmadığını dile getirdi.

ÖLÜMLERİ KABUL ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Ağustos 2024’te bir soru önergesine verdiği cevapta 2023-2024 eğitim öğretim yılında MESEM’lerde sadece 11 iş kazası olduğunu, ancak iş cinayetini yaşanmadığını söylerken şimdi ise iş cinayetlerini kabul etti. CHP’li Özer’in sorularına yanıt veren Tekin, MESEM’lerde, iş cinayetlerinin de yer aldığı 1348 olayın sektörlere göre dağılımı da paylaştı. Kazalara yözelik adli ve idari soruşturmaların devam ettiğini kaydeden Tekin, “Ölümlü kazalar; inşaat, elektrik, mobilya ve metal sektöründe yaşanmıştır” ifadesini kullandı.

***

MESEM ÇOCUKLARIN KATİLİDİR!

MEB eliyle çocuk işçiliği meşrulaştırma projesi olan MESEM’e ise tepkiler sürüyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen İşçi Öğrenci Birliği "İnsanca yaşamak istiyoruz" yazılı pankart açtı. Burada yapılan açıklamada MESEM’lerin kapatılması talep edildi. Açıklamada, “Elleri kalem, kâğıt tutması gereken 14-15 yaşlarındaki çocuklar para babalarının kâr hırsları yüzünden iş cinayetlerine kurban gidiyor. Bizler İşçi Öğrenci Birliği olarak karanlığa sürüklenmeyi kabul etmiyoruz. Gençlerin ve çocukların iş cinayetlerine kurban gitmesine, bunu protesto eden arkadaşlarımızın tutuklanmasına göz yummuyoruz” denildi.

SOL Genç’in İstanbul Kadıköy’deki eyleminde ise öğrenciler “Çocuk işçi olmak, çalışırken ölmek kaderimiz değil” yazılı pankart açıldı. SOL Genç tarafından yapılan açıklamada, “Bu sömürü düzeni en vahşi haliyle, çocukların kanıyla çarklarını döndürmeye çalışıyor. Çocuk işçiliğini meşrulaştıran uygulamalara son verilmeli, çocuk yaşta işçilik yasaklanmalıdır! Bütün bu sömürü ve acının sorumlusu Yusuf Tekin hesap vermekten kaçıyor! ‘Eleştirilere rağmen’ sermayenin çıkarlarını koşulsuz şartsız korumaya devam edeceğini söylüyor! Bakanın ‘eleştiri’ dediği katledilen kardeşlerimizdir, faili olduğu çocuk işçi cinayetleridir! Sıra arkadaşlarımızın, çocukların katili saltanatlarının bekası için kurdukları MESEM düzenidir” denildi.