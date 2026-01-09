Denetimsizlik sömürüyü besliyor

Emek Servisi

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) çocuk işçiliğinin meşrulaştırıldığı Mesleki Eğitim Merkezleri’ndeki (MESEM) denetimsizlik öğrencilerin suiistimal edilmesine neden oluyor. Kayıtlı öğrenci sayısının 500 bini aştığı MESEM’lerde 2025 yılında en az 12 çocuk yaşamını yitirirken 1348 iş kazası gerçekleşti. Ancak İzmir Bornova’da öğretmen D.T.’nin, 6 öğrenciyi kendi evini temizletmeye götürmesi üzerine MESEM’lerdeki denetimsizliğin geldiği boyutu gözler önüne serdi.

Sözkonusu öğretmen hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılırken eğitimciler MESEM’lerdeki çocuk emeği sömürüsünün inkâr edilemez bir gerçeklik olduğunu anımsattı.

SUİİSTİMALE AÇIK

Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Barış Uluocak, ucuz işgücü olarak çalıştırılan çocukların angarya işlere mahkûm edildiğine dikkat çekerken İzmir’de yaşananların bu tablonun geldiği vahim durumu gözler önüne serdiğini söyledi. MESEM’lerdeki denetimsizliğe dikkat çeken Uluocak, “4 gün iş, 1 gün okul şeklinde planlanan, pratikte bunun dahi olmadığı ve düzenli bir okul hayatının bulunmadığı MESEM uygulaması, işyerleri başta olmak üzere bu tip suiistimallere yol açabiliyor. Örgün eğitim hayatının fiilen dışına çıkılması denetim konusunda da ciddi zafiyetlere yol açma potansiyeli barındırmaktadır” dedi. Uluocak son olarak şunları söyledi: “Örgün eğitimden dışlanmış, patronların eline bırakılmış çocukların bir de bu şekilde suiistimal edilmesi kabul edilemez. Sahipsiz ve geleceksiz bırakılmış öğrencilerimizin emeklerinin bu şekilde sömürülmesini kabul etmiyoruz. Gerekli incelemelerin yapılmasını ve MESEM’lerin kapatılmasını talep ediyoruz.”