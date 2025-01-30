Denetlemeyin talimatı felakete götürdü

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve gölge Kültür ve Turizm Bakanı Gülşah Deniz Atalar, Kartalkaya’da meydana gelen yangın felaketiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Atalar, Grand Kartal Otel’deki yangının yalnızca bireysel hataların değil, “Devletin turizm politikalarındaki sistematik ihmallerin ve yetersiz denetim anlayışının” sonucu olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sorumluluğu başka kurumlara yıkmaya çalışmasına tepki gösteren Atalar, “Bolu Belediyesi mücavir alan sınırları dışında kalan otelin denetim sorumluluğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aittir” dedi. CHP’li Atalar, bakanlığın iki ayrı belgeyle denetim alanını nasıl boş bıraktığını şu sözlerle aktardı:

Sorumluluk kimde anlatıyor: 19 Nisan 2024 tarihli belgede, “Bakanlık taşra teşkilatı olan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü tarafından belgeli işletmelerin denetimi il müdürlüğü ve bağlı birim personelinin görevlendirilmesi ile yapılır” deniyor. Bu belgeye göre denetimin bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında olduğu da açık.

Denetemdeki eksikleri bildirmeyin: 23 Eylül 2024 tarihli bir talimat yazısında da ‘Bakanlık eliyle kontrolörlere, ‘yangın denetimi yapmayın yapsanız dahi eksikliği bildirmeyin’ deniyor.”

İki kez uzatma: Bakanlık yangın güvenliği ve denetimlerini ısrarla ertelendiğine dair belgeler de dikkat çekiyor. Bakanlık geçen yıl yangın önlemleri uygunluk yazıları için süreyi önce 30 Nisan’a ardından 31 Ağustos’a uzatıyor. Gerekçe; Turizm sezonunun başlaması. Dahası, eski “itfaiye uygunluk yazılarını” kabul ederek yeni güvenlik önlemlerini esnetiyor.

Uygulamaları esnetmişler: Halkın can güvenliği, işletme sahiplerinin çıkarlarına feda edildi. Yangın önlemleri konusunda sert yaptırımlar yerine, esnetilen uygulamalar tercih edildi. Bakanlığın bu politikası, açıkça ihmal ve sorumluların hesap vermesi gerekmekte. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u istifaya davet ediyorum.