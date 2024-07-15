Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Deney yapıldığı sırada laboratuvarda çıkan yangın korkuttu

Ajans Haberleri
  • 15.07.2024 14:24
  • Giriş: 15.07.2024 14:24
  • Güncelleme: 15.07.2024 14:24
Kaynak: İHA
Deney yapıldığı sırada laboratuvarda çıkan yangın korkuttu

Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde bulunan Malzeme Fiziği Laboratuvarı’nda deney yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Olay, Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde bulunan Malzeme Fiziği Laboratuvarı’nda meydana geldi. Saat 11.00 sıralarında laboratuvarda deney yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine Gebze Teknik Üniversitesi kampüsüne itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın laboratuvardaki patlayıcı kimyasal madde tüplerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Kimyasal madde kokusu nedeniyle ekipler yangına gaz maskesi ile müdahale etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol