Deneysel sinemacılığın ustası İstanbul Modern'de

Kültür Sanat Servisi

Deneysel sinemanın öncü isimlerinden Michael Snow’un kapsamlı retrospektifi 20 Şubat’ta İstanbul Modern Sinema’da başlıyor. Programda, 2023’te aramızdan ayrılan Snow’un 1971 yapımı Merkez Bölge dışında, Türkiye’de ilk kez gösterilecek olan 16mm formatındaki 10 filmine yer veriliyor.

Dünya sinemasına yön veren ve dönüştüren yönetmenlerin kariyerinden kapsamlı seçkiler sundukları retrospektif serisinde Michael Snow’a da yer verdiklerini belirten İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan, "Snow’un sineması, görsel ve işitsel algıyı sorgulayan, izleyiciyi sinemanın sınırlarını yeniden düşünmeye sevk eden bir deneyim sunuyor" dedi.