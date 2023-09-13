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Dengesini kaybeden kadın yürüyen merdivenden düştü

Ajans Haberleri
  • 13.09.2023 14:39
  • Giriş: 13.09.2023 14:39
  • Güncelleme: 13.09.2023 14:39
Kaynak: İHA
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Dengesini kaybeden kadın yürüyen merdivenden düştü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yürüyen merdivenden dengesini kaybederek düşen kadın yaralandı.

Olay, İstasyon Mahallesi Marmaray Durağı batı çıkışında meydana geldi.

İsmi öğrenilmeyen bir kadın yürüyen merdivenden perona çıktığı esnada dengesini kaybedip düştü. Kadını gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralı kadının ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

Ambulansa alınan yaralı kadın hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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