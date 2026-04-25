Dengesini kaybeden kampçı Fırat Nehri'ne düştü: Arama çalışması başlatıldı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kamp yapan kişi, unuttuğu eşyasını almak için botla Fırat Nehri’ne açıldıktan sonra dengesini kaybedip suya düştü.

Kaybolan kampçı için arama çalışması başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Geçitköy Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre; 2 gündür bölgede kamp yaptığı belirtilen ismi bilinmeyen bir erkek, bölgeden ayrılıp aracına geldikten sonra eşyalarından birinin eksik olduğunu fark etti.

Kamp yaptığı bölgeye dönmek için botla Fırat Nehri’ne açılan kişi, yaptığı ani hareketle dengesini kaybederek suya düştü.

İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlattı.