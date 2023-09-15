Dengesini kaybederek düşen motosiklet sürücüsü yaralandı

Düzce’de dengesini kaybederek düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücünün ehliyetinin olmadığı, motosikletin plakasının da sahte olduğu tespit edildi.

Kaza, Çay Mahallesi’nde meydana geldi. 640. sokaktan 642. Sokağa dönüş almak isteyen T.A. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yere düşen sürücü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. T.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün ehliyetinin olmadığı, motosikletin plakasının da sahte olduğu tespit edildi. Motosiklet otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.