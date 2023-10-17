Dengesini kaybedip su kanalına düştü

Sinop’ta dengesini kaybederek su kanalına düşen bir kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Edinilen belgiye göre, saat 20.00 sıralarında Sinop Karakum yolu üzerinde bulunan Nisi Göleti Piknik Alanı’nda E.B isimli şahıs dengesini kaybederek gölet içerisinde bulunan kanala düştü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsı kanaldan çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.B, sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.