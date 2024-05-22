Dengesini kaybettiği iddia edildi: Elazığ'da 4'üncü kattan aracın üzerine düşen kadın yaşamını yitirdi
Elazığ'da 4'üncü kattan park halindeki hafif ticari aracın üstüne düşen 70 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak: DHA
Elazığ'da 4'üncü kattan park halindeki hafif ticari aracın üzerine düşen Narin Yürek (70), kurtarılamadı.
Olay, dün sabah saatlerinde Rızaiye Mahallesi Şık Sokak'taki apartmanda meydana geldi.
İddiaya göre; apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan dengesini kaybeden Narin Yürek, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Yürek, kurtarılamadı. Yürek'in cenazesi, Fevzi Çakmak Cemevi'ndeki tören sonrası Gülmez Mezarlığı'na defnedilecek.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.