Dengin Ceyhan'ın konser turnesi devam ediyor

Türkiye’nin genç kuşak konser piyanistlerinden Dengin Ceyhan, Türk müziğinin zengin mirasını dünya sahnelerine taşıyan projesi Echoes of Anatolia (Anadolu’nun Yankıları) ile uluslararası bir turnede. Proje, Türk halk müziği, Türk klasik müziği, film müzikleri ve Türk rock kültürünün unutulmaz eserlerini solo piyano düzenlemeleriyle yeniden yorumluyor.

Echoes of Anatolia, Anadolu’nun çok katmanlı ses dünyasını çağdaş bir piyanistik yaklaşımla buluşturan bir müzik yolculuğu. Ali Ekber Çiçek’ten Aşık Veysel’e, Cahit Berkay’dan Pentagram’a uzanan repertuvarı bulunuyor.

Ceyhan, Uluslararası turne kapsamında Avustralya, Japonya, Güney Kore, Hong Kong, Türkiye, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve İngiltere gibi birçok ülkede konser turnesine devam ediyor.

Projenin bir parçası olarak yayınlanan Echoes of Anatolia albümü, toplam 9 solo piyano düzenlemesinden oluşuyor.