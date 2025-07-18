Denis Draguş, Eyüpspor’a kiralandı

Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON,(DHA)- TRABZONSPOR formasıyla geçen sezon 33 resmi maça çıkıp, 6 gol atan Denis Draguş, 1 yıllığına Eyüpspor’a kiralandı. Eyüpspor’un, Draguş'un tüm maaşını karşılayacağı öğrenildi.

Trabzonspor’un geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Rumen forvet Denis Draguş, 2024-2025 sezonu için Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’a kiralandı. Bordo-mavililer ile Eyüpspor arasında yapılan anlaşma kapsamında oyuncu, yeni sezonda İstanbul temsilcisinin formasını giyecek.

1 YILLIK KİRALIK SÖZLEŞME

Trabzonspor ile Eyüpspor arasında yapılan anlaşmaya göre Denis Draguş sezon sonuna kadar kiralandı. Kiralama anlaşmasında satın alma opsiyonu yer almazken, oyuncunun maaşının tamamının Eyüpspor tarafından karşılanacağı öğrenildi.

TRABZONSPOR FORMASIYLA 33 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 18 maçta 2 gol ve 1 asist yapan, tüm kulvarlarda ise 26 karşılaşmada 3 gole imza atan Rumen forvet, zaman zaman kanat forvet pozisyonlarında da görev aldı. Trabzonspor’daki performansıyla istikrar yakalamakta zorlanan Rumen oyuncu, Eyüpspor’da yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

EYÜPSPOR, SÜPER LİG KADROSUNU GÜÇLENDİRİYOR

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Eyüpspor, kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmeyi sürdürüyor. Denis Draguş’un da bu doğrultuda hem tecrübesi hem de çok yönlü hücum özelliğiyle takıma katkı sağlaması bekleniyor. Draguş’un sabah saatlerinde Trabzonspor’un Erzurum’daki yeni sezon kampından ayrılarak İstanbul’a gittiği öğrenildi.

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