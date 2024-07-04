Deniz Akkaya hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Eski manken Deniz Akkaya hakkında kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi. Akkaya hakkında 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
Eski manken Deniz Akkaya hakkında kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı ve iddianame düzenlendi.
Geçen Mayıs ayında eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiası ortaya atılmıştı. İddialar sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
HAPİS İSTEMİ
Deniz Akkaya hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede, Deniz Akkaya'nın kızı A.Ö.'ye karşı, 'Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.
Savcılık Akkaya'nın, kızına fırlattığı termosu silah saydı.
AKKAYA HAKİM KARŞISINA ÇIKABİLİR
İddianamede, Akkaya'nın kızı A.Ö.'nün şikayetinden vazgeçtiği aktarıldı. Dosyanın kamu davasına dönüşmesinden dolayı Akkaya hakkında iddianame düzenlediği ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği belirtildi.
İddianame kabul edilirse Deniz Akkaya'nın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.