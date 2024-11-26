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Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

Eski manken Deniz Akkaya hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Güncel
  • 26.11.2024 10:33
  • Giriş: 26.11.2024 10:33
  • Güncelleme: 26.11.2024 11:17
Kaynak: AA
Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

Eski manken Deniz Akkaya hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçlarından başlatılan soruşturmada gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" ve "tehdit" içerikli paylaşımları nedeniyle Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılık, Akkaya hakkında bu iki suçtan gözaltı kararı verdi.

Emniyet güçlerinin Akkaya'yı yakalama çalışması sürüyor.

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