Deniz Akkaya hakkında hapis talebi

Savılık, eski manken Deniz Akkaya hakkında devame eden "hakaret" davasında hapis cezası talep etti.

Habertürk'te yer alan habere göre, Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütaalasını açıkladı.

Mütaalada, Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci'ye alenen hakaret ettiği belirtilerek sesli, yazılı ve görüntülü bir iletişim aracıyla alenen hakaret suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, taraflara mütaalaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.