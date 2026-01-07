Deniz Akkaya hapse girecek

Sunucu Seda Akgül’e yönelik paylaşımları nedeniyle koruma kararını ihlal eden Deniz Akkaya hakkında verilen 3 gün zorlama hapis kararı kesinleşti.

Sunucu Seda Akgül, Deniz Akkaya'ya karşı koruma kararı aldırmış ancak eski manken bu kararı ihlal etmişti. Akkaya, Akgül'e yönelik sosyal medya üzerinden hakaret, aşağılama ve kişilik haklarına saldırı niteliğindeki paylaşımlar yapmıştı. Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akkaya hakkında 3 günlük zorlama hapis kararı verdi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Bunun üzerine Akkaya, sosyal medya paylaşımlarının koruma kapsamına alınmasının temel hak ve özgürlükleri kısıtladığı iddiasıyla zorlama hapis kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akkaya'nın itirazını reddetti.

Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği itiraza ret kararı ardından Çeşme 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 6284 Sayılı Kanun kapsamında verdiği zorlama hapsi kesinleşti. Akkaya, koruma kararını ihlal etmesi nedeniyle 3 gün zorlama hapis yatacak.

DAHA ÖNCE DE CEZA ALMIŞTI

Deniz Akkaya, 2021'de Selin Ciğerci ile yaşadığı bir tartışma sonrasında mahkemenin verdiği tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı. Akkaya, ayrıca 2024'te sonuçlanan davada, kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 ay 27 gün hapis cezası almıştı.

Deniz Akkaya, kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hâkimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle de yargılanmıştı. Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Deniz Akkaya'nın hakime karşı 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl, 4 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.