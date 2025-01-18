Deniz Akkaya'ya 13 yıl 4 ay hapis cezası

Manken Deniz Akkaya, eski menajeri Merih Yılmaz’ı darp ettirip aracına el koyduğu gerekçesiyle, 5 kişiyle birlikte 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 3 Ekim 2018'de meydana geldi. İddiaya göre Deniz Akkaya’nın menajerliğini yapan Merih Yılmaz, Akkaya’nın talebi üzerine 28 Eylül’de 20 bin Euro borç bulup avukatı Merih Erkul’a teslim etti. Ancak 3 Ekim günü Deniz Akkaya, Yılmaz’ı avukatının Beyoğlu’ndaki ofisinde bir toplantıya çağırdı.

İddiaya göre, Yılmaz ofise geldiğinde Akkaya’nın yanında bulunan 5 kişi tarafından darp edildi ve borcuna karşılık aracını devretmeye zorlandı. Yılmaz’ın annesinin üzerine kayıtlı araç için vekaletname çıkarttırıldı ve Yılmaz’a Akkaya’ya borcu olmadığını belirten bir metin imzalatıldı.

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 kişi hakkında "Hukuki Alacağını Tahsil Etmek Amacıyla Yağma Yapmak" ve "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlamalarıyla iddianame hazırlandı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, müşteki Merih Yılmaz ve sanıklar Deniz Akkaya, Oğuzhan M., Erdi T., Mehmet D., Uğur K., Yahya Y. ile avukatlar hazır bulundu. Sanıklar, aracın devrinin Yılmaz’ın rızasıyla gerçekleştiğini, fiziksel bir müdahale veya zorlamanın olmadığını savunarak suçlamaları reddetti.

SAVCININ MÜTALAASI VE MAHKEME KARARI

Savcı, mütalaasında Deniz Akkaya’nın alacak iddiasını belgelendiremediğini ve müştekinin bu iddiaları reddettiğini belirtti. Sanıkların, müştekiyi darp ederek ofisten çıkmasına izin vermedikleri, aracına ve telefonuna el koydukları ifade edildi. Sanıkların iştirak iradesiyle hareket ettiği belirtilerek, her birinin 15 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.