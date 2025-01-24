Deniz Arman Kimdir? Deniz Arman'ın hayatı ve kariyeri

İki buçuk aydır akciğer kanseri sebebiyle hastanede tedavi gören Deniz Arman 64 yaşında hayatını kaybetti. Deniz Arman'ın yaşama veda etmesi sonrası hayatını ve kariyerini merak edenler Deniz Arman kimdir sorusunu gündeme getirdi. En son 2012-2014 yılları arasında Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni görevinde bulunan Deniz Arman'ın vefat haberini gazeteci Özay Erad paylaştı. Peki, Deniz Arman Kimdir? İşte, Deniz Arman'ın hayatı ve kariyeri!

DENİZ ARMAN KİMDİR?

Deniz Arman, 2 Mayıs 1961'de Ankara'da doğdu. İlköğretimini Çankaya İlkokulu’nda tamamladıktan sonra, TED Ankara Koleji'nde eğitimine devam etmiş ve 1979 yılında mezun oldu. Üniversite eğitimini ODTÜ’de başlasa da, yatay geçiş yaparak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu.

Gazeteciliğe Milliyet Gazetesi’nin Ekonomi Servisi'nde başlayan Arman, 1985 yılında gazetecilik kariyerine adım attı. Gırgır ve Fırt dergilerinde yazarlık yaptı. Milliyet Gazetesi’nde muhabir olarak görev yaptı, ardından Mehmet Ali Birand’ın yanında dış haber servisi için çalıştı. Arman’ın televizyon kariyeri, 1992 yılında Show TV’de başladı.

DENİZ ARMAN'IN HAYATI VE KARİYERİ

Deniz Arman mesleki kariyerinde çok sayıda gazetede ve televizyonda çalıştı. 1985 yılında başlayan kariyeri 2014'te Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni görevi ile son buldu. Deniz Arman'ın çalıştığı gazete ve televizyonlar şu şekilde:

1985-1991: Milliyet Gazetesi

1999-2000: Akşam Gazetesi

2003-2004: Vatan Gazetesi

1991-1996: Show TV

1996-1999: Star TV

1999-2000: Show TV

2000-2003: Habertürk TV

2004-2005: Star TV

2005-2010: Kanal D

2012-2014: Kanal D (Haber Genel Yayın Yönetmeni)

Gazeteci Deniz Arman, 64 yaşında hayatını kaybetti. Akciğer kanseriyle mücadele eden Arman, iki buçuk aydır hastanede tedavi görüyordu.

Gazeteci Deniz Arman'ın vefat haberini gazeteci Özay Erad paylaştı.

Erad, paylaşmında şu ifadeleri kullandı:

"Ve medyadan bir yıldız, usta bir kalem daha kaydı.

'Kum saati' durdu.

İyi bir insan

İyi bir gazeteciyi

İyi bir beşiktaşlı

Deniz Arman'ı kaybettik."