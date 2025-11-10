Deniz Bağdaş, Özgür Turhan'ın kendisine yaşattıklarını anlattı: "Çakıyı doğrultarak 'Sebep mi istiyorsun' dedi"

Komedyen Deniz Bağdaş, geçtiğimiz günlerde boşandığı komedyen Özgür Turhan tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete uğradığını açıkladı.

Yaşadıklarını anlatan Deniz Bağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, evliliklerinin bitme sebebini Özgür Turhan'ın 'dizginlenemeyen' öfkesi ve çocuklarının doğumunun ardından yalnız bırakılması olduğunu söyleyerek, boşanma kararının ardından yaşadığı şiddeti paylaştı.

"Özgür Turhan birden öfkelenip beni asansöre itti ve elindeki çakıyı bana doğrultarak 'Sebep mi istiyorsun? Ben sana bir sebep vereceğim' diyerek üzerime yürüdü" diyen Bağdaş, yazılı açıklamasında şunları söyledi:

"Bu zamana kadar bütün çirkin imalara, mağdur rolü yaratma çabalarına ve uğradığım psikolojik ile fiziksel şiddete rağmen eski eşimin değilse de oğlumun itibarını korumak için sustum.

Özgür Turhan’la evliliğimizin bitme sebebi üçüncü kişiler değil; kendisinin asla dizginleyemediği ve bunu başarmak için hiçbir çaba göstermediği öfke problemi ve oğlumuzun doğumundan kısa bir süre sonra tüm ebeveynlik rollerinden sıyrılıp beni bu süreçte yalnız bırakmasıdır.

"TEHDİTLERİNE DEVAM ETTİ"

Evlilik içinde yalnız çocuk büyütme yükü ile onun ne zaman, neye ve nasıl sinirleneceğinin kestirilememesi gerginliği birleşince; öncelikle oğlumun güvenliği ve psikolojisi için boşanma kararı almam kaçınılmaz oldu. Özgür kendi yaşamında “en” yakınlarına yönelecek kadar içselleştirdiği şiddeti benim tolere etmememi bir türlü kabullenemediği için beni yok yere mutlu evliliğimizi bitirmekle suçladı ve bu kararı kabullenemedi.

Boşanma davamızın tarihi belli olunca, süreci iyi yönetmek adına benim ısrarımla çift terapisine gittik. Dönüşte Özgür Turhan birden öfkelenip beni asansöre itti ve elindeki çakıyı bana doğrultarak “Sebep mi istiyorsun? Ben sana bir sebep vereceğim” diyerek üzerime yürüdü. Kata gelir gelmez can havliyle eve koştum; evde kendi annesi ve oğlumuz olduğu için devam etmeyeceğini düşündüm. Ancak yanılmışım: İkisinin de gözleri önünde boğazımı sıkıp beni duvara yapıştırdı ve tehditlerine devam etti. Kendisinin bu şiddet eğiliminin en yakın şahidi olan annesi beni elinden zorla aldı. Çok saygı duyduğum eski kayınvalidemi oğluna karşı şahitlik yapmak gibi zor bir pozisyona sokmak istemiyorum, ama gerçeklerin ortaya çıkmasında onun vicdanına ve sağduyusuna da güveniyorum. Rohan hâlâ o günü atlatamadığı için sorular sormaya devam ediyor. Olay anını anlatan hem Özgür’ün annesinin hem de Rohan’ın ses kayıtları ve hem Özgür’ün hem boşanma sürecimizi yöneten müşterek avukatımızın mesajları mevcut. Bunları mahkeme dosyasına sunacağım.

Komedyen Deniz Bağdaş

"UĞRADIĞIM HER TÜRLÜ ZORBALIK VE İFTİRADAN ARTIK YORULDUM"

Ancak, kafalardaki ideal görsel eşleşmeye uymayan bu evliliğin bitişi için beni “biraz ünlenince eşini aldatan fettan kadın” diye yaftalamak daha cazip olduğundan, boşanma haberi çıkar çıkmaz bu tevâtür de coşkulu bir hevesle yayıldı. Özgür bunun gerçekle hiçbir teması olmadığını bilmesine rağmen, şiddet faili olduğu gerçeğinin ifşa edilme riskine karşı bu dedikodulara sığındı ve mağdur, mağrur eski koca rolüne sarıldı.

Yeni şovunda “Deniz ne zaman OnlyFans hesabı açacak, keşke açsa da ben de bedava görsem” gibi ucuz esprilerle beni malzeme ederken düşünmediği oğlumuzu onun adına düşünmekten, onu korumaktan ve bunu yaparken uğradığım her türlü zorbalık ve iftiradan artık yoruldum. Sessizliğimin sırtında ördüğünüz saçma sapan hikayelerin, gerçeğimle örtüşüp örtüşmediğini biraz da mahkeme tutanaklarından okursunuz.

Bugün itibariyle gerekli tüm yasal işlemleri başlatıyorum. Daha fazla ucuz mizahınızın sahne dekoru, incel hıncınızın kum torbası ve hayattaki tüm yetersizliklerinizin yansıması olmayacağım."