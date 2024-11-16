Deniz bisikletinden göle düşen Medine'nin cansız bedeni bulundu

Adana'da kiraladığı deniz bisikletinden Seyhan Baraj Gölü'ne düşüp, kaybolan 15 yaşındaki Medine Gezer'in cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiyegöre, olay 14 Kasım'da saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Medine Gezer, Adnan Menderes Bulvarı'nın kıyısındaki işletmeden deniz bisikleti kiralayıp, tek başına göle açıldı.

Bir süre sonra bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden Gezer, suya düştü. Çevredekiler durumu polise bildirdi.

Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, gölde arama çalışması yaptı ancak sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Gezer'in bu sabah dalgıç polisler tarafından cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Gezer'in cesedi, otopsi için morga götürüldü. Soruşturma sürüyor.