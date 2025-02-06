Deniz Demir Kimdir? CHP Milletvekili Deniz Demir'in kariyeri ve siyasi hayatı
Deniz Demir kimdir sorusu CHP Milletvekili Deniz Demir'in kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Deniz Demir'in kariyeri ve siyasi hayatı!
Deniz Demir kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Deniz Demir'in kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Reşat Karagöz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Deniz Demir'in kariyeri ve siyasi hayatı!
DENİZ DEMİR KİMDİR?
1985 Göle, Ardahan doğumlu olan Deniz Demir jeoloji mühendisi ve siyasetçidir. TMMOB'ye bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası delegesi olan Deniz Demir 2023 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara milletvekili seçilmiştir.
DENİZ DEMİR'İN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Deniz Demir'in kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- CHP Çankaya İlçe Gençlik Kolları’nda görev aldı.
- CHP Ankara İl Gençlik Kolları’nda görev yaptı.
- CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi oldu.
- CHP Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.
- CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı olarak iki dönem görev aldı.
- 2018 – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Genel Başkan Başdanışmanı olarak atandı.
- 2020 – CHP 37. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi Üyesi seçildi.
- 2023 – CHP Ankara Milletvekili olarak TBMM’ye girdi (28. Dönem).
- 2023 – TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi oldu.