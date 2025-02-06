Deniz Demir Kimdir? CHP Milletvekili Deniz Demir'in kariyeri ve siyasi hayatı

Deniz Demir kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Deniz Demir'in kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Reşat Karagöz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Deniz Demir'in kariyeri ve siyasi hayatı!

DENİZ DEMİR KİMDİR?

1985 Göle, Ardahan doğumlu olan Deniz Demir jeoloji mühendisi ve siyasetçidir. TMMOB'ye bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası delegesi olan Deniz Demir 2023 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara milletvekili seçilmiştir.

DENİZ DEMİR'İN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Deniz Demir'in kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: