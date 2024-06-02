Deniz dolgusuna bir ret kararı daha

AKP’li Ordu Belediyesi’nin tüm ısrarına rağmen yurttaşlar deniz dolgusuna izin vermiyor. Projenin imar planları, kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Gökay BAŞCAN

Ordu Fatsa’da belediyeyle karşı karşıya gelen yurttaşların deniz dolgularına karşı mücadelesi sürüyor.

Daha önce mahkeme kararıyla iptal edilen ancak daha sonra Çevre Bakanlığı’nın yeniden onayladığı deniz dolgusu projesinin bu kez imar planları iptal edildi.

Mahkeme, imar planlarının şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve kıyı kanuna aykırı olduğunu belirtti. Böylece deniz dolgusu projesi için ikinci kez verilen ÇED kararı da boşa düşmüş oldu.

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mahkeme kararlarına, bilirkişi raporlarına ve tüm itirazlarına rağmen denizi doldurmakta ısrarcı. Belediye tarafından planlanan “Mustafa Kemal Paşa ve Dumlupınar Mahallesi Çevre Düzenleme Projesi” ile ilgili olarak 2021’de ‘ÇED gerekli Değildir’ kararı verdi. Proje kapsamında Fatsa sahil şeridine bir kilometrelik sahil bandında dolgu yapılması, ardından da bölgenin ‘fuar, panayır, festival, park, gezinti ve otopark alanı’ olarak kullanılması planlandı. Yaşam savunucuları kararı yargıya taşırken 1. Ordu İdare Mahkemesi, bölgede bilirkişi keşfi yapılmasına karar verdi. Yapılan keşfin ardından hazırlanan rapor, bölge halkının lehine çıktı. Mahkeme bilirkişi raporu doğrultusunda kararı iptal etti.

Bu kez belediye projeyi sözde revize ederek ikinci kez başvuru yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projeye ikinci kez onay verdi. ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, Mustafa Kemal Paşa ve Dumlupınar Mahallesi, Çevre Düzenleme Projesi kapsamında 1 kilometrelik sahil bandında, 39 bin 526 metrekarelik alanda dolgu yapılması planlandı. Bölge halkı bu kararı da yargıya taşıdı. Açılan dava ise sürüyor.

ÇED kararlarına karşı açılan davalar sürerken belediye imar planları hazırladı. 1/1.000 Ölçekli Ordu ili, Fatsa ilçesi Fuar-Piknik-Eğlence ve Karayolu Amaçlı İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/5.000 Ölçekli Ordu ili, Fatsa ilçesi Fuar-Piknik-Eğlence ve Karayolu Amaçlı Nazım İmar Planı, 2022 Temmuz’da onaylandı. Derelerin Kardeşliği Platformu Fatma Sözcüsü Osman Güvenalp, bu kararı da yargıya taşıdı. Ordu İdare Mahkemesi’nde görülen davada da bilirkişi keşfi yapılmasına karar verildi. Keşif sonrasında hazırlanan raporda, planın, çevre düzeni planına, şehircilik ilkelerine, kıyı kanuna, kamu yararına uygun olmadığı belirtildi. Belediye itiraz edince ek bilirkişi raporu hazırlanasına karar verildi. Ek rapor da yurttaşların lehine çıktı.

Raporlar doğrultusunda karar veren mahkeme, imar planlarının hukuka uygun olmadığını belirterek iptal etti.