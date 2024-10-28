Deniz Gezmiş paylaşan muhtar gözaltına alındı

Haber Merkezi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin ile birlikte Ardahan’daki Alevi dedeleri, Cemevi başkanları ve yirmi sekiz Alevi köy muhtarlar ile toplantı yaptı.

Turizm ve Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın çalışmaları hakkında bilgi verilen toplantıda Alevi dede, cemevi başkanı ve köy muhtarlarından başkanlıktan yardım almaları, iş birliği yapıp, başkanlığa bağlanmaları istendi.

Toplantıda söz alan Burmadere Köyü muhtarı Şahismail Güyük, Cemevi Başkanlığının Alevileri temsil etmediğini belirterek eleştirilerde bulundu. Ardından da hakkında soruşturma açıldı ve gözaltına alındı. Artı Gerçek’e konuşan Güyük, “Karakolda sosyal medya sayfamda paylaştığım Deniz Gezmiş’i, İbrahim Kaypakkaya’nın kim olduğunu, niçin paylaştığımı sordular dedi.”