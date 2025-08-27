Deniz hamamlarından modern plajlara geçiş

Haluk SAĞKAL

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), İzmir kent tarihi sergilerine, "İzmir’de Eski Bir Yaz: Deniz Hamamlarından Plaja" açık alan sergisiyle devam ediyor. Sergi, İzmirlilerin denizle kurduğu gündelik ilişkiyi, 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak 20. yüzyılın ortalarına kadar uzanan bir zaman diliminde ele alıyor.

Deniz hamamlarından modern plajlara geçişin izini süren anlatı; sağlık, mahremiyet, eğlence ve modernleşme kavramları çerçevesinde şekilleniyor. İzmir’in denizle kurduğu eşsiz bağın izlerini taşıyan sergi 24 Ekim tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.