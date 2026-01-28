Deniz İbişler 4 gündür kayıp: En son M7 metrosunda görüldü

ADA SUDE ATAK

İstanbul’daki Bilgi Üniversitesi’nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencisi 25 yaşındaki Deniz İbişler, 4 gündür kayıp.

24 Ocak gecesi Mecidiyeköy'den M7 metro hattını kullanarak Alibeyköy'deki evine gitmek üzere yola çıkan İbişler’den günlerdir haber alınamıyor. Ailenin kayıp ihbarı üzerine emniyet güçleri arama çalışması başlattı.

‘KAMERA KAYITLARINDAN SONUÇ BEKLİYORUZ’

Oğlunun bulunması için çağrıda bulunan Baba Yüksel İbişler, emniyetin çalışmalarının sürdüğünü belirterek şunları söyledi: “Bugün kamera görüntüleriyle ilgili bir sonuç almayı bekliyoruz. Biz de arkadaşlarımızla birlikte olanaklar dâhilinde özel işletme kameralarını dolaşmaya çalışıyoruz. Görenlerin, bilenlerin insaniyet namına haber vermesini rica ediyorum.”

Oğlunun kaybolmadan önceki sağlık durumuna dair de bilgi veren baba İbişler, “Son birkaç gündür yorgun ve uykusuzmuş. Bu nedenle oryantasyonunu kaybetmiş bile olabilir. Görenlerin en yakın karakola ya da sağlık merkezine yönlendirmelerini ya da refakat etmelerini rica ediyorum” dedi.