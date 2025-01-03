Deniz işçileri çalışma koşullarına karşı grevde

Emek Servisi

Bangladeş'te MV Al Bakherah gemisinde çalışan deniz işçisi Akash Mondal, kötü çalışma koşulları ve düşük maaş nedeniyle aynı gemide çalıştığı 7 deniz işçisini öldürdü.

Mondal, kaçmaya çalışırken yakalandı. Polis ekipleri, cinayetlerin ödenmeyen maaşlar ve kötü çalışma koşulları karşısında işlendiğini ilan etti.

Cinayetlerin ardından ülkede deniz işçilerinin çalışma koşulları hakkında tartışmalar yoğunlaştı. Bangladeş Su Taşımacılığı İşçileri Sendikası, geçtiğimiz pazartesi günü süresiz grev ilan etti. Sendika, güvenli çalışma ile işçi sağlığı önlemlerinin alınmasını talep ediyor. Talepler arasında, ülke suları içinde alınması gereken acil önlemlerin hayata geçmesi ve kıyı emniyeti de bulunuyor.